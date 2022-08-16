Цели спецоперации и ситуация в мире: ключевые заявления Путина на Московской конференции по безопасности

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Президент России Владимир Путин выступил на юбилейной, 10-й Московской конференции по международной безопасности. Ключевые заявления российского лидера — в материале «Вечерней Москвы».

О попытках Запада удержать контроль над мировым порядком

В ходе своего выступления Путин отметил, что сегодня ситуация в мире постоянно меняется. По его словам, начинает формироваться система многополярности. С каждым днем все больше стран выбирают путь суверенного развития с опорой на свою самобытность.

— Объективным процессам противодействуют западные глобалистские элиты, провоцируя хаос, разжигая застарелые и новые конфликты, реализуя политику так называемого сдерживания, а по сути — подрыва любых альтернативных, суверенных путей развития, — сказал он.

В свою очередь американское руководство пытается препятствовать подобным процессам, отметил президент. Так, Вашингтон вмешивается в дела суверенных государств, что вызывает госперевороты и конфликты. Таким образом Запад склоняет независимые государства подчиниться и жить по его правилам.

О попытках разрушения европейской безопасности

Российский лидер заявил, что коллективный Запад осознанно разваливает систему европейской безопасности. Для этого создаются новые военные объединения, которые угрожают миру других стран.

— Блок НАТО двигается на Восток, наращивает свою военную инфраструктуру, в том числе размещает системы противоракетной обороны и повышает ударные возможности наступательных сил, — подчеркнул Путин.

По мнению президента, на словах это преподносится как необходимость для укрепления безопасности в Европе. Однако по факту происходит обратное. При этом НАТО проигнорировало выдвинутые Россией еще в декабре предложения о мерах взаимной безопасности.

Про специальную военную операцию на Украине

Для удержания контроля на мировой арене Западу необходимы конфликты. Ради достижения своей цели лидеры западных стран воспользовались Украиной и уготовили ее гражданам роль «пушечного мяса». Для защиты мирного населения Россия приняла решение о проведении специальной военной операции.

— Мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций, — сказал российский президент.

Путин подчеркнул, что главными целями спецоперации стали обеспечение безопасности России и защита жителей Донбасса. По его словам, данные пункты были определены четко и ясно.

О политике Запада в отношении Азиатско-Тихоокеанского региона

Запад стремится распространить свою блоковую систему на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для этого создаются новые военно-политические союзы, такие как AUKUS.

Кроме того, США в очередной раз «подлили масла в огонь». Американское руководство осознанно попыталось раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, допустив визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

— Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию, — отметил Путин.

По словам российского лидера, подобные действия направлены на отвлечение внимания своих граждан от острых социально-экономических проблем внутри страны. Так, выставляя Россию и Китай виноватыми, Вашингтон стремится защитить себя.

Про способы снижения геополитической напряженности

Ситуацию в мире можно изменить исключительно путем укрепления системы современного многополярного мира. По словам президента, это позволит избежать новых военно-политических волнений, преодолеть развитие конфликтов и наладить уровень доверия между странами.

— Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении, — сказал российский лидер.

Путин отметил, что система многополярного мира позволит открыть новые возможности для борьбы с мировыми угрозами. Для этого ее нужно построить на принципах международного права и создать более справедливые отношения между странами.

О роли России в геополитических отношениях

Российское руководство продолжит совместную работу со своими союзниками и партнерами по совершенствованию действующих механизмов международной безопасности и созданию новых. Кроме того, Москва будет активно помогать в укреплении национальных Вооруженных сил.

— Обеспечивать свои национальные интересы, а равно и защиту наших союзников, предпринимать другие шаги к построению более демократичного мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное многообразие, — подчеркнул российский президент.

Путин отметил, что Россия обязана восстановить всеобщее уважение к нормам и принципам международного права.