Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией

Фото: Администрация президента РФ

Визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань демонстрирует неуважение Вашингтона к суверенитету других стран и халатное отношение к своим международным обязательствам. Об этом заявил президент России Владимир Путин во вторник, 16 августа.

— Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, — сказал он.

Российский лидер добавил, что американское руководство данным решением попыталось «подлить масла в огонь» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, в Кремле визит Пелоси рассматривается как тщательно спланированная провокация, передает РИА Новости.

2 августа сообщалось, что самолет, на борту которого находилась Пелоси, приземлился в аэропорту Суньшан города Тайбэй, столицы Тайваня. Военно-воздушные силы США в преддверии визита спикера подняли в воздух восемь истребителей F15 и пять самолетов-заправщиков со своей базы Кадена на японском острове Окинава.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», что поездка спикера Палаты представителей США на Тайвань идет вразрез с договоренностями Америки и материкового Китая. Согласно этим договоренностям, Штаты обязаны согласовывать поездки своих политиков на Тайвань.