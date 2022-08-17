Канцлер ФРГ назвал важными контакты с президентом России

Фото: bundeskanzler.de

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает важными прямые контакты с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом гласит интервью главы немецкого правительства с журналистами шведской газеты Dagens Nyheter, опубликованное во вторник, 16 августа.

— Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую, — пояснил председатель кабинета министров ФРГ.

Немецкий политик уточнил, что таким образом хочет донести до Владимира Путина позицию западных государств по ситуации на Украине, пишет ТАСС.

При этом канцлер Германии добавил, что не считает возможной нормализацию отношений с российской стороной в «обозримом будущем».

Накануне Олаф Шольц назвал одним из основных условий визита президента России Владимира Путина в Германию прекращение специальной военной операции РФ на Украине. По словам немецкого политика, Москва должна заключить с Киевом мирный договор, при этом он не должен иметь характер «принудительного мира».