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Врач рассказала, о чем может говорить боль в месте укола

Егор Провоторов
Общество
Врач рассказала, о чем может говорить боль в месте укола
Фото: Pexels

Российский врач-терапевт Галина Слободина во вторник, 16 августа, заявила, что припухлость и покраснение в области введения внутримышечной инъекции говорит о вероятном образовании абсцесса, поэтому необходимо в срочном порядке обратиться в хирургию.

Специалист добавила, что вышеуказанные симптомы также могут сопровождаться повышенной температурой тела. Собеседница портала URA.RU предупредила, что если спустя сутки после укола припухлость не прошла, стоит обратиться к профильному специалисту.

Слободина призвала отказаться от экспериментов с самолечением, а сразу же обратиться к врачам. Специалист пояснила, что к припухлостям в месте укола может приводить нарушение техники введения иглы или накопление лекарства.

В середине июля врач-инфекционист Елена Мескина в беседе с «Вечерней Москвой» заявила, что несмотря на ограничения, связанные с выездом за границу, вероятность появления обновленных вариантов «омикрон»-штамма коронавируса в России на данный момент очень высока. Врач подчеркнула, что мутировавшие версии «омикрона» BA.4 и BA.5 станут доминирующими в России, вытеснив линию BA.2.

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