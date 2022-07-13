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Врачи рассказали, когда новые мутации COVID-19 достигнут России

Рафаэль Залян
Евгений Белоусов

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Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Врачи рассказали, когда новые мутации COVID-19 достигнут России
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Несмотря ограничения, связанные с выездом за границу, вероятность появления обновленных вариантов «омикрон»-штамма коронавируса очень высока. Такое мнение высказала в беседе с «Вечерней Москвой» врач-инфекционист Елена Мескина.

По мнению специалиста, новые варианты инфекции достигнут России уже в конце июля. Врач подчеркнула, что мутировавшие версии «омикрона» BA.4 и BA.5 станут доминирующими в России, вытеснив линию BA.2.

— Конечно, новые варианты намного контагиознее, чем предыдущая версия. Но они не отличаются тяжелым течением заболевания. Протекает новый вариант болезни, как острая респираторная инфекция, — рассказала она.

По мнению Мескиной, больше всего от нового варианта болезни страдают дети, которые и выступают главными ее переносчиками.

Однако вероятность новой пандемии в стране Мескина отрицает, так как доля людей с иммунитетом к коронавирусу сейчас в стране очень высока.

В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что новые версии «омикрона» в России начнут появляться не раньше осени, когда погода станет хуже и «проснутся» сезонные болезни.

Она добавила, что предотвратить распространение новых версии болезни можно только с помощью ревакцинаций.

— Если стабильно каждые полгода получать укол от коронавирусной инфекции, то риск заразиться автоматически снижается, — заметила иммунолог.

Также эксперты рассказали, чем так опасны новые варианты COVID-19.

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Оперативный штаб Москвы порекомендовал москвичам возобновить ношение масок в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

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