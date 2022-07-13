Особо опасны для детей: что известно о новых мутациях коронавируса

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Канадские медики выявили первые в стране случаи заражения новым подвидом «омикрон»-штамма коронавируса BA.2.75. Ранее подобный штамм был обнаружен в Великобритании, Австралии, США, Новой Зеландии и Германии. Согласно исследованиям, вариант BA.2.75 обладает более сильной способностью преодолевать иммунитет и может быть более заразным. О том, насколько он опасен и как ситуация с коронавирусом обстоит в России, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

Врач-инфекционист Елена Мескина выразила мнение, что мутировавшие варианты коронавируса «омикрон» BA.4 и BA.5 станут доминирующими в России, вытеснив линию BA.2. Обновленные варианты болезни отличаются высокой контагиозностью и представляют особую опасность для детей.

По словам эксперта, несмотря на ограничения, связанные с выездом за границу, вероятность появления обновленных вариантов «омикрона» очень высокая. По предварительным данным, линии BA.4 и BA.5, которые давно фигурируют в Европе и за океаном, достигнут России уже в конце июля.

— Конечно, новые варианты намного контагиознее, чем предыдущая версия, — заметила Мескина. — Но они не отличаются тяжелым течением заболевания. Протекает новый вариант болезни как острая респираторная инфекция. От него больше страдают дети, которые и выступают главными переносчиками недуга. По имеющимся данным, новые версии «омикрона» станут доминирующими и вытеснят предыдущего представителя.

Эксперт предупредила, что уже сегодня наблюдается рост заболеваемости не только в Европе, Канаде и США, но даже в России.

— Тем не менее заболеваемость не сопряжена с более высоким уровнем смертности. Процент летальных исходов очень низкий, — подчеркнула врач.

Мескина исключила возникновение новой пандемии, делая акцент на том, что в России довольно большой процент граждан иммунизировались от COVID-19:

— У нас достаточно людей, которые прошли вакцинацию и ревакцинацию или переболели. Большое значение имеет, сколько эпизодов встреч у вас было с возбудителем. Если вы дважды вакцинированы, а один раз уже болели коронавирусом, то новые угрозы вам не страшны. В случае одноразового укола в два этапа и повторных эпизодов заболевания защита к болезни вырабатывается тоже достаточно хорошая.

Собеседница «ВМ» добавила, что текущий сезон — лучшее время для проведения профилактических мер:

— Если вы еще не получали укол от коронавирусной инфекции, в таком случае сейчас самое время этим заняться.

Мескина отметила, что не стоит уже сейчас игнорировать меры профилактики и использование средств защиты. Врач призвала использовать защитные маски в общественных местах и проводить дезинфекцию рук.

В свою очередь врач-иммунолог Ирина Ярцева отметила, что предотвратить распространение новых версии болезни можно только с помощью ревакцинации. Она подчеркнула, что многие граждане забывают о повторной иммунизации:

— Если стабильно каждые полгода получать укол от коронавирусной инфекции, то риск заразиться автоматически снижается. Следовательно, не нужно забывать об этом.

Эксперт выразила уверенность, что новые версии «омикрона» начнут фиксировать в РФ лишь осенью, когда ухудшатся погодные условия и появятся сезонные болезни.

— Сегодня количество госпитализаций из-за коронавируса небольшое. Налажена схема лечения при легком течении болезни — это жаропонижающие средства и витаминные комплексы. Из списка исключено огромное количество препаратов, которые не оказывали никакого эффекта.

При тяжелых случаях используется весь арсенал средств — от аппарата для искусственной вентиляции легких до использования антибактериальных средств и препаратов, укрепляющих иммунитет.

Между тем оперштаб Москвы порекомендовал жителям столицы возобновить ношение защитных средств в закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.