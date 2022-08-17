В МИД России сочли фейком статью The WSJ о «воровстве» Москвой украинской энергии

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Американская пресса продолжает распространять дезинформацию вокруг происходящего на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), так The Wall Street Journal (WSJ) необоснованно обвинил Москву в «воровстве» украинской энергии. Об этом во вторник, 16 августа, заявили в Министерстве иностранных дел России.

По информации дипломатов, к выводу об «аннексии» энергопотоков Россией журналистам американского издания помогли прийти официальные лица Киева, сотрудники станции, а также неназванные эксперты в области ядерной энергетики.

В МИД РФ назвали такие умозаключения фантастическими, уточнив, что вышеуказанные действия с российской стороны только добавили бы дестабилизации имеющейся ситуации на энергорынках, что невыгодно Москве.

— Даже беглого ознакомления с этим очередным антироссийским вбросом Wall Street Journal достаточно, чтобы констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания, — добавили в министерстве.

В дипведомстве уточнили, что вооруженные силы Украины продолжают обстреливать станцию и прилегающие к ней территории. Представители МИД России уверены, что именно Киев подвергает опасности как свою страну, так и всю Европу.

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия намеренно бьет по системе охлаждения ЗАЭС. Если ее повредить, реактор станет неуправляемым.