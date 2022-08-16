Власти Запорожья обвинили Киев в ударах по системе охлаждения АЭС

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Украинская армия намеренно бьет по системе охлаждения Запорожской атомной электростанции. Если ее повредить, реактор станет неуправляемым. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс. Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет, — предупредил он.

По словам Рогова, законсервировать станцию возможно, однако это потребует колоссальных расходов. Кроме того, бочки с ядерными отходами вывезти все равно не получится.

Однако сам реактор разрушить очень тяжело, практически невозможно. Поэтому украинские войска выискивают слабые места станции, рассказал Рогов в эфире «Соловьев.Live».

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.