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Власти Запорожья обвинили Киев в ударах по системе охлаждения АЭС

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Власти Запорожья обвинили Киев в ударах по системе охлаждения АЭС
Фото: Maxim Gavrilyuk / GFDL

Украинская армия намеренно бьет по системе охлаждения Запорожской атомной электростанции. Если ее повредить, реактор станет неуправляемым. Об этом во вторник, 16 августа, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

— В этом случае реактор перегреется и может начаться неуправляемый процесс. Тогда, по сути, это будет уже настоящая ядерная бомба, реактор просто рванет, — предупредил он.

По словам Рогова, законсервировать станцию возможно, однако это потребует колоссальных расходов. Кроме того, бочки с ядерными отходами вывезти все равно не получится.

Однако сам реактор разрушить очень тяжело, практически невозможно. Поэтому украинские войска выискивают слабые места станции, рассказал Рогов в эфире «Соловьев.Live».

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

Глава украинской компании «Энергоатом» Петр Котин заявил о возможности удара ВСУ по ЛЭП Запорожской АЭС. По его словам, это будет «верным шагом» в случае подключения станции к российской энергосети.

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