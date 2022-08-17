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В одном из ростовских торговых центров произошел серьезный пожар

Егор Провоторов
Происшествия
В одном из ростовских торговых центров произошел серьезный пожар
Фото: МЧС России по Ростовской области

Пожар произошел на территории торгового центра «Янтарный» в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области утром в среду, 17 августа.

По информации представителей ведомства, возгорание произошло в складском помещении и на открытой площадке, загорелись поддоны с прессованной бумагой. По предварительной информации, площадь пожара во время прибытия на место спасателей составляла около 600 квадратных метров.

В МЧС также сообщили, что для тушения возгорания на начальных этапах были привлечены 49 человек, в том числе 32 от МЧС, также задействовано 17 единиц техники.

Позднее в ведомстве уточнили, что площадь пожара выросла. По состоянию на 03:37 по московскому времени площадь пожара превысила 1500 квадратных метров. Ему присвоен второй ранг сложности. В 04:52 была объявлена локализация пожара. Возгорание потушили в 06:42.

В минувшее воскресенье, 14 августа, на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» произошел мощный взрыв. Уточняется, что после взрыва начался сильный пожар. По предварительным данным, возгорание возникло на складе пиротехники.

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