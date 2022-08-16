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Количество погибших при взрыве на рынке в Ереване возросло до 16

Лейла Алиева
В мире
Количество погибших при взрыве на рынке в Ереване возросло до 16
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Общее число погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» в Ереване достигло 16 человек. Об этом во вторник, 16, августа, сообщили в пресс-службе МЧС Армении.

— Спасатели вытащили из-под завалов еще одно тело человека, погибшего в результате взрыва, — рассказали в ведомстве.

В рамках спасательных работ было обнаружено тело ребенка, при этом тела девяти человек остаются неопознанными, пишет ТАСС.

Взрыв, о котором идет речь, произошел 14 августа на ереванском оптовом рынке «Сурмалу». Уточняется, что после взрыва начался сильный пожар. По предварительным данным, пожар возник на складе пиротехники. Возгоранию была присвоена третья категория. Позже стало известно, что всего в больницу доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.

Накануне стало известно, что всего из-за взрыва пострадали более 60 человек, еще 17 — без вести пропали.

Российский лидер Владимир Путин выразил армянскому премьеру Николу Пашиняну соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в центре Еревана.

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