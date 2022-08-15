Путин выразил соболезнования Пашиняну в связи со взрывом в Ереване

Фото: Администрация президента РФ

Российский лидер Владимир Путин выразил армянскому премьеру Николу Пашиняну соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в центре Еревана. Соответствующее обращение появилось в понедельник, 15 августа, на официальном сайте Кремля.

— Уважаемый Никол Воваевич, примите глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожара в ереванском торговом центре, — говорится в телеграмме.

Накануне сообщалось, что на ереванском оптовом рынке «Сурмалу» прогремел взрыв, за которым последовал сильный пожар. Глава службы скорой помощи отметил, что в городские больницы доставлены семь пострадавших.

Позже стало известно, что число пострадавших в результате взрыва и пожара увеличилось до 51. Всего в больницу, как уточняется, доставили 12 пострадавших детей. Часть одного из зданий практически полностью разрушена.

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян сообщил, что количество погибших в результате взрыва на оптовом рынке «Сурмалу» возросло до шести. Уточняется, что всего из-за взрыва пострадали более 60 человек, еще 17 без вести пропали.