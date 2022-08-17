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Москвичи стали пользоваться чат-ботом перед приемом у врача в полтора раза чаще

Анастасия Колоскова
Город
Москвичи стали пользоваться чат-ботом перед приемом у врача в полтора раза чаще
Фото: depositphotos

Жители столицы в этом году стали в 1,5 раза чаще прибегать к помощи чат-ботов для того, чтобы оставить жалобы на здоровье накануне приема у врача. Об этом в среду, 17 августа, сообщил заместитель главы столичного департамента здравоохранения Илья Тыров.

— С помощью чат-бота москвичи могут передать жалобы на самочувствие перед приемом врачей шести разных специальностей: хирурга, терапевта, гинеколога, оториноларинголога, офтальмолога, а для детей — перед приемом педиатра. Мы видим, что москвичи стали активнее пользоваться сервисом — в 1,5 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — отметил он.

По словам Тырова, число пользователей чат-ботом уже превысило миллион человек. С помощью цифрового помощника специалист может заранее ознакомиться с жалобами пациента и уделить больше времени осмотру и лечению, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что с начала года в столице открылось 26 поликлиник, обновленных по новому московскому стандарту. Среди них 10 взрослых, 14 детских и две поликлиники смешанного типа.

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