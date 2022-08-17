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Еще пять молочных кухонь открыли в столице после капремонта по новому стандарту

Анастасия Колоскова
Город
Еще пять молочных кухонь открыли в столице после капремонта по новому стандарту
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, улица Маршала Катукова Карта всех событий

В столице после капитального ремонта открыли еще пять молочных кухонь. Об этом в среду, 17 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— В Москве по аналогии с капитальным ремонтом столичных поликлиник проводится модернизация молочных кухонь по новому стандарту. Так, для горожан открылись еще пять обновленных молочно-раздаточных пунктов. Теперь с комфортом получать молочные смеси для детей и продукты для беременных женщин на обновленных молочных кухнях могут жители еще четырех районов Москвы, — рассказала заммэра.

По ее словам, отделка помещений была выполнена в светлых тонах с применением долговечных материалов, в них заменили двери, окна, а также установили системы пожарной сигнализации и кондиционеры. Кроме того, пункты оснастили современным оборудованием.

Анастасия Ракова отметила, что в общей сложности в Москве завершен ремонт в семи молочных кухнях. Еще 16 будут обновлены до конца года, уточнила она.

Так, два молочно-раздаточных пункта открыли на северо-западе столицы: пункт № 201 на улице Маршала Катукова в Строгине и № 203 на Дубравной улице в Митине. По одной обновленной молочной кухне заработало в ЮАО, ЦАО и ЗАО: № 132 на Чертановской улице, № 159 на Верхней Красносельской улице и № 193 на Новопеределкинской улице, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Анастасия Ракова рассказала, что получать продукты на молочных кухнях можно будет раз в две недели.

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