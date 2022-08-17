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Самолет задел землю крылом при посадке в аэропорту в Иркутской области

Лейла Алиева
Происшествия
Самолет задел землю крылом при посадке в аэропорту в Иркутской области
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Самолет задел крылом землю при посадке в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России в среду, 17 августа.

По данным ведомства, примерно в 10:00 (5:00 по московскому времени — прим. «ВМ») самолет Ан-24 во время посадки в аэропорту Усть-Кут задел левым крылом землю, после чего оно сломалось. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

4 августа вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку на Камчатке. На борту в этот момент находился только пилот Алексей Резник, он не пострадал.

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