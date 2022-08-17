Автомобиль и мотоцикл столкнулись на 34-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 34-й километр Карта всех событий

Авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла внутренней стороне 34-го километра МКАД. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что инцидент произошел в районе Симферопольского шоссе. В настоящее время на месте работают оперативные службы города.

— Заняты две полосы. Движение в районе аварии затруднено, просим выбирать маршруты объезда, — говорится в сообщении.

Еще одно ДТП произошло на Северо-Восточной хорде (СВХ), где столкнулись автомобиль службы такси и грузовик, которые двигались в попутном направлении.