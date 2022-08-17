Материалы о «гроссмейстере» наступления передали в Музей Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Всенародный исторический проект «Лица Победы» 16 августа пополнился биографией генерала армии, Героя Советского Союза Николая Ватутина. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что материалы на вечное хранение передал внук военачальника Александр Ватутин.

— Для меня было очень важно передать биографию деда в проект «Лица Победы». Я считаю, что все должны знать героев своей страны. Николай Ватутин командовал целым рядом фронтов, разрабатывал очень многие стратегические операции, которые потом были совершены, — рассказал он.

Кроме того, разработки Ватутина использовались российскими войсками даже после его смерти. Увидеть материалы о военачальнике, которого немцы называли «гроссмейстер» наступления, москвичи смогут в мультимедийном зале «Лица Победы».

Музей Победы с 21 по 24 августа станет площадкой Дней татарстанского кино. В рамках мероприятия состоятся показы фильмов режиссеров из Татарстана. Гости увидят как новинки местного кинематографа, так и популярные в республике киноленты.