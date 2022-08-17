Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 17 августа

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Вечером 17 августа на ряде дорог в Москве ожидается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировал загруженность дорог в пиковое время в семь баллов. Движение местами будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и на МКАД.

Жителям и гостям столицы рекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит существенно сэкономить время, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 27 августа ЦОДД изменит схему движения на юго-востоке столицы. Уточняется, что свыше 100 тысяч человек ежедневно используют Рязанский проспект для поездок в центр города и перемещений внутри Рязанского района. Особенно дорога загружена в утренние часы.

До этого сообщалось, что 21 августа в связи с проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет перекрыто на ряде дорог столицы.