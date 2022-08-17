Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 17 августа

Лейла Алиева
Город
Москвичам назвали участки дорог с затрудненным движением вечером 17 августа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Вечером 17 августа на ряде дорог в Москве ожидается затруднение движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) спрогнозировал загруженность дорог в пиковое время в семь баллов. Движение местами будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и на МКАД.

Жителям и гостям столицы рекомендовали в вечерний час пик пользоваться общественным транспортом. Это позволит существенно сэкономить время, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

С 27 августа ЦОДД изменит схему движения на юго-востоке столицы. Уточняется, что свыше 100 тысяч человек ежедневно используют Рязанский проспект для поездок в центр города и перемещений внутри Рязанского района. Особенно дорога загружена в утренние часы.

До этого сообщалось, что 21 августа в связи с проведением полумарафона «Лужники» движение транспорта будет перекрыто на ряде дорог столицы.

загруженность Москва Дороги
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте