Лжегазовщики наживались на пенсионерах в Подмосковье

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

В подмосковных Люберцах мошенники, которые выдавали себя за газовщиков, вымогали у пенсионеров деньги на фиктивную замену оборудования. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 17 августа.

По ее словам, двое злоумышленников, 33-летний уроженец Пензы и его сожительница того же возраста, под видом работников газоснабжающей компании проникали в квартиры к доверчивым пенсионерам. Они сообщали, что в квартире необходимо заменить газовые шланги, и предлагали свои услуги за вознаграждение в 40 тысяч рублей. После получения денег злоумышленники скрывались.

От действий мошенников пострадали три местные жительницы в возрасте от 79 до 92 лет. Лжегазовщики заполучили сумму примерно равную 120 тысячам рублей.

— Полицейские по горячим следам установили и задержали подозреваемых в совершении противоправных действий, — пояснила Татьяна Петрова.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде. Следствие проверяет причастность злоумышленников к похожим преступлениям.

Два других афериста в столице чуть не лишили москвича квартиры.