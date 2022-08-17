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Названа стоимость минимального набора канцелярских товаров для школьника

Ирина Игнатенко
Общество
Названа стоимость минимального набора канцелярских товаров для школьника
Фото: freepik.com

Эксперты на примере Санкт-Петербурга рассказали, на сколько выросли цены на основные канцелярские принадлежности, которые необходимы школьникам.

Так, стоимость школьных тетрадей выросла на 51,6 процента. Почти на треть стали дороже шариковые ручки (с 19 до 28,9 рубля) и учебники (с 500,5 до 604,5 рубля — 22,4 процента). Увеличилась стоимость ранцев, наборов фломастеров, альбомов и графитных карандашей — рост составил от 5 до 18 процентов.

Если посчитать стоимость минимального набора канцелярских принадлежностей для школьника, то в этом году он обойдется родителям примерно в 9 тысяч рублей. Если добавить сюда затраты на обложки, краски, калькуляторы, то затраты вырастут до 15 тысяч рублей, передает издание «Невские новости».

До начала учебного года осталось мало времени: ажиотаж в магазинах уже начинается, родители закупаются товарами для школьников. Согласно свежему исследованию, траты россиян на сбор детей в школу выросли в начале августа на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерка» узнала, как экономно подготовить ребенка к учебному году.

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