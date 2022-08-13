Форма до осени подождет: как сэкономить, собирая ребенка в школу

Мария и Богдан Филимоновы выбирают в магазине школьную форму / Фото: Наталья Феоктистова / Вечереняя Москва

До начала учебного года осталось три недели: ажиотаж в магазинах уже начинается, родители закупаются товарами для школьников. Согласно свежему исследованию, траты россиян на сбор детей в школу выросли в начале августа на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. «Вечерка» узнала, как экономно подготовить ребенка к учебному году.

По словам учебного методиста и специалиста по работе с ученикам младших классов Ирины Глазовской, начать школьные покупки лучше всего с канцелярии. Чтобы не накупить лишнего, важно заранее узнать у классного руководителя, что конкретно вам нужно, составить список.

— Канцелярские товары стоит покупать в небольших магазинах — цены там, как правило, ниже, потому что сетевики перед 1 сентября накручивают их в несколько раз. Дороже всего обходятся обложки для тетрадок, пеналы и дневники, — отмечает она.

Также совершенно необязательно тратиться на дорогой ортопедический рюкзак для первоклашки, потому что первое время его все равно носят родители, когда отводят ребенка в школу.

— Лучше купить качественный ранец с нейтральным рисунком. Так он не разонравится ребенку и прослужит значительно дольше, — считает специалист.

А вот покупку школьной одежды, если нет острой необходимости, лучше отложить. Все дело в том, что в августе цены на нее продавцы поднимают приблизительно в три–четыре раза, а нужных размеров практически нигде не остается. Лучше всего присмотреться к одежде, которой торгуют на ярмарках: там бывают качественные вещи по очень демократичной цене.

— На второй неделе сентября ажиотаж спадает, поэтому цены становятся значительно ниже, и многие магазины даже расширяют свой ассортимент. Советую запастись сразу несколькими рубашками, так как они быстрее всего изнашиваются. Остальные вещи можно приобретать по мере необходимости, — советует эксперт.

Ирина Глазовская подчеркивает, что не нужно тратить большие суммы на обувь для школьника. Ребята быстро из нее вырастают. Намного практичнее купить несколько недорогих пар, которые можно будет чередовать.

— Также физкультурную форму для своего чада вовсе необязательно покупать в специализированных магазинах: цена там значительно выше. Лучше подобрать ее в детских универмагах, — пояснила Глазовская.

А вот на поиски школьной мебели выгоднее всего будет отправиться на интернет-сервисы перепродажи. Во многих случаях люди отдают совершенно новые предметы в 5–6 раз ниже магазинной стоимости.

— Мониторить сайты лучше за месяц, так как предприимчивые родители начинают «охоту» за мебелью примерно за 1–2 недели до 1 сентября, — добавила Глазовская.

Деньги можно вернуть

Многодетным семьям город может компенсировать часть расходов, потраченных на школьную форму. Получить такую услугу можно с 1 сентября.

Для многодетных родителей подготовка к школе становится непростой задачей. В этом году, по данным одного из российских аналитических ресурсов, на комплект канцелярских принадлежностей для первоклассника родители тратили на девять процентов больше, чем в прошлом. Рюкзак для школьника стал дороже на 14 процентов — его средняя стоимость выросла до 2000 рублей. Средний чек на школьную форму вырос на четверть. Теперь в среднем на подготовку к новому учебному году троих детей родители могут потратить около 50 000 рублей.

Однако часть расходов многодетных семей ежегодно компенсирует город.

В этом году размер компенсации на приобретение школьной формы для одного ребенка составляет 11 477 рублей. Для получения этой суммы сначала нужно оформить статус многодетной семьи на портале mos.ru. Далее на том же ресурсе необходимо выбрать в разделе «Услуги» направление «Помощь для семей с детьми, в том числе многодетных». Компенсация оформляется онлайн за несколько минут. Если ребенок учится в частной школе, то к заявлению необходимо прикрепить справку об обучении.

— Деньги придут на указанный в заявлении счет до 26-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято положительное решение, — сообщили в столичном Департаменте труда и социальной защиты.

Выплата приходит каждый год — как правило, в апреле–мае. Продлевать ее для детей до 16 лет не нужно — это происходит автоматически.

— Город старается поддерживать семьи самыми разными способами. Благодаря таким мерам многодетные семьи смогут избежать трудностей при подготовке к школе и обеспечить детей всем необходимым, — отмечает депутат Мосгордумы Татьяна Буцкая.