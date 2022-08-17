Ефимов: Возможность заключить с городом договор социального найма жилья появилась на mos.ru

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Еще две государственные услуги в жилищной сфере объединены и переведены в электронный вид. Об этом в среду, 17 августа, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Все госуслуги департамента городского имущества можно получить онлайн на портале mos.ru. Чтобы москвичам было легче ориентироваться в их многообразии, некоторые старые услуги были объединены. Среди них — заключение договоров социального найма жилых помещений и дополнительных соглашений. При этом москвичи, как и ранее, могут получить услугу в центрах «Мои документы», — заявил он.

По словам Ефимова, новая электронная объединенная государственная услуга в жилищной сфере называется «Заключение договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда города Москвы, предоставленных по ордеру или на основании иных решений органов исполнительной власти города Москвы, заключение дополнительных соглашений к договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями специализированного жилищного фонда города Москвы, социального найма жилых помещений жилищного фонда города Москвы, найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования города Москвы».

Уточняется, что она включает в себя две услуги. Во-первых, это заключение договоров социального найма жилых помещений жилищного фонда города Москвы, предоставленных по ордеру или на основании иных решений органов исполнительной власти города Москвы.

Во-вторых, это заключение дополнительных соглашений к договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями специализированного жилищного фонда города Москвы, социального найма жилых помещений жилищного фонда города Москвы, найма жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования города Москвы.

Раньше каждую из этих услуг можно было получить только в центрах «Мои документы», уточнил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что в 2021 году в департамент поступило более 19,3 тысячи обращений на заключение договоров соцнайма и более 10 тысяч — за дополнительными соглашениями, а с начала 2022 года — 11,1 и 6,2 тысячи соответственно.

По его словам, за новой государственной услугой горожане могут обратиться в нескольких случаях. Так, еще в советские годы квартиры предоставлялись по ордеру на жилое помещение или по решению различных органов власти.

Как отметили в Департаменте информационных технологий города Москвы, упрощение получения услуг в жилищной сфере — важная часть системной работы по модернизации и повышению доступности государственных сервисов в Москве.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов отметил, что цифровые сервисы позволяют жильцам многоквартирных домов в Москве дистанционно решать общие задачи по эксплуатации дома быстро и просто.