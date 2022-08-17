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Дом по реновации в Можайском районе Москвы достроят в 2022 году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации в Можайском районе Москвы достроят в 2022 году
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Гродненская улица, вл7/9 Карта всех событий

Жилой дом, строящийся по программе реновации на Гродненской улице в Можайском районе столицы, введут в эксплуатацию до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 17 августа.

— Завершены работы по возведению монолитных конструкций. В настоящее время ведется кладка внешних и внутренних перегородок, а также устройство внутренних инженерных сетей, — заявил глава департамента столицы города Рафик Загрутдинов.

Трехсекционный дом с подземным паркингом рассчитан на 269 квартир. Пять из них оборудуют для маломобильных жильцов. Фасады здания облицуют под кирпич, на них установят корзины для кондиционеров, лоджии остеклят.

В вестибюле дома разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для инвентаря, а также зону с почтовыми ящиками. Кроме того, в постройке установят лифты грузоподъемностью 400 и 1000 килограммов. Прилежащую территорию благоустроят.

Загрутдинов добавил, что на данный момент в Можайском районе столицы строят и проектируют восемь жилых домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 17 тысяч горожан также получат новые квартиры в районе Очаково-Матвеевское, где реализуется большой объем строительства по программе реновации. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, новоселы уже заезжают в три дома.

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