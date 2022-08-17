Столичные промышленники удостоились государственных наград и почетных званий

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Сотрудники столичных промышленных предприятий получили государственные награды за активное участие в разработке и производстве вакцины против COVID-19. Об этом в среду, 17 августа, сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

— Четыре сотрудника столичных промпредприятий удостоились государственных наград за активное участие в разработке и производстве вакцины против возбудителя коронавирусной инфекции. Еще двоим присвоены почетные звания заслуженных работников страны, — рассказал он.

Руководитель ведомства уточнил, что указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Так, ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоились директор биотехнологического производства завода «Биннофарм» Екатерина Гущина, вице-президент компании «Р-Фарм» Иван Семенов, главный технолог отдела «Биннофарм» Максим Фаритов, а также мастер участка инспекции и упаковки «Биннофарм» Галина Цыпурина.

Кроме того, звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации» получил председатель совета директоров компании «Дымовское колбасное производство» Вадим Дымов.

Звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» присвоили доктору технических наук, профессору, замначальника экспертно-аналитического центра компании «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» Владимиру Бетанову, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что с начала года в Москве производство противоопухолевых препаратов и иммуномодуляторов увеличили в 3,3 раза.