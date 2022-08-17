Мошенники обманули страховую компанию на 60 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по городу Москва

Группа злоумышленников в Москве занималась инсценировкой ДТП с участием мотоциклов для получения страховых выплат. Об этом «Вечерней Москве» сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь в среду, 17 августа.

По ее словам, в Москве с 2020 по 2021 год группа злоумышленников занималась инсценировкой ДТП с участием мотоцикла для получения страховых выплат. Размеры выплат варьировались от 400 тысяч до 1,2 миллиона рублей. Мошенники регулярно заявляли об одних и тех же повреждениях, но по разным авариям. Обстоятельства этих мнимых происшествий были абсолютно идентичны.

Для убедительности злоумышленники подделывали доверенности в документах, самостоятельно повреждали транспортные средства и обращались к недобросовестным экспертам, которые вносили ложные данные в акты осмотров техники за вознаграждение.

Ущерб, нанесенный страховой компании, оценивается в 60 миллионов рублей.

В ходе расследования оперативники задержали 11 участников группы в Москве и Подмосковье в возрасте от 18 до 45 лет, в том числе и троих руководителей. Эти люди занимались поиском мест для инсценировки, а также вербовкой новых участников преступной схемы.

Следствие считает, что мошенники организовали более 70 фиктивных страховых случаев, а участие в аферах принимало более 100 человек.

В отношении задержанных возбудили шесть уголовных дел по статье «Мошенничество в сфере страхования». Троим уже предъявлено обвинение. Один подозреваемый заключен под стражу, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Остальные фигуранты подписали обязательство о явке.

Другие мошенники в столице 17 августа чуть не лишили москвича квартиры.