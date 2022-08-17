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Мирный житель погиб в результате обстрела Первомайска в ЛНР

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Мирный житель погиб в результате обстрела Первомайска в ЛНР
Фото: depositphotos

В результате обстрела города Первомайска украинскими войсками погиб один мирный житель, еще трое пострадали. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в генпрокуратуре Луганской народной республики.

— Вооруженные формирования Украины, в очередной раз применяя РСЗО HIMARS, совершили обстрел города Первомайска, в результате которого погиб мужчина 1961 года рождения, ранения получили трое мирных жителей, в том числе ребенок 2018 года рождения, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Геноцид».

Уточняется, что украинская армия обстреляла город около 20:20, выпустив три ракеты, одна из которых попала в многоэтажный дом. В результате три этажа здания обрушились, передает РИА Новости.

В одном из зданий исправительной колонии в Горловке в ДНР 15 августа случился пожар из-за обстрела города ВСУ. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что МЧС ликвидирует пожар, никто не пострадал в результате обстрела.

Заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что киевский режим и Запад хотят устроить новый Чернобыль. Он отметил, что даже представители ООН не верят в украинскую версию происходящего, а ссылаются на случайности.

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