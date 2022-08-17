Гимнастка Полстяная решила не выступать за Латвию после скандала

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Гимнастка Елизавета Полстяная, выступающая на соревнованиях за Латвию, заявила, что не будет продолжать карьеру в стране после скандала с допуском к чемпионату мира 2022 года.

Полстяная начинала карьеру в России, однако в 2018 году получила гражданство Латвии и начала выступать за сборную республики. В августе гимнастка сообщила, что ей поставили ультиматум: либо спортсменка отказывается от паспорта РФ и получает допуск к чемпионату мира, либо исключается из сборной Латвии.

— После того как 29 июля мне было сообщено о невозможности принять участие в чемпионате мира и подводящих к нему турнирах в Сан-Марино и Румынии, а также о моем исключении из состава олимпийской сборной мы с тренером приняли решение приостановить тренировочный процесс. Поскольку причина исключения из сборной — наличие у меня российского гражданства, отказаться от которого я не могу. Ситуация выглядела как нерешаемая проблема, не имеющая положительных перспектив, — заявила Полстяная.

Гимнастка добавила, что поправки к закону, принятые Латвийским олимпийским комитетом (LOK) 18 мая 2022 года в отношении спортсменов, имеющих российское гражданство, не позволяют ей квалифицироваться и участвовать в Олимпийских играх. В связи с этим Полстяная заявила, что больше не видит «возможности продолжения своей спортивной карьеры в Латвии», передает РИА Новости.

4 июля сообщалось, что организаторов Уимблдонского турнира оштрафовали на миллион долларов за отказ допускать спортсменок из России и Белоруссии до соревнований. Так, женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 750 тысяч долларов, а Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — на 250 тысяч.