Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск теннисисток из РФ
Организаторов Уимблдонского турнира оштрафовали на миллион долларов за отказ допускать спортсменок из России и Белоруссии до соревнований. Об этом в воскресенье, 3 июля, пишет The Daily Mail.
Так, женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 750 тысяч долларов и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — на 250 тысяч.
Уточняется, что организаторов оштрафовали за отказ пускать спортсменок на турниры WTA в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.
Организации планируют оспорить штрафы при поддержке властей Великобритании, передает «Спорт-Экспресс».
20 апреля стало известно, что российским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. По словам председателя Всеанглийского клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены альтернативные меры. Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить участие спортсменам из Белоруссии и России, нет.
1 марта Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.