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Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск теннисисток из РФ

Полина Долганова
Спорт
Организаторов Уимблдона оштрафовали на миллион долларов за недопуск теннисисток из РФ
Фото: Unsplash

Организаторов Уимблдонского турнира оштрафовали на миллион долларов за отказ допускать спортсменок из России и Белоруссии до соревнований. Об этом в воскресенье, 3 июля, пишет The Daily Mail.

Так, женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала британскую Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) на 750 тысяч долларов и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) — на 250 тысяч.

Уточняется, что организаторов оштрафовали за отказ пускать спортсменок на турниры WTA в Истборне, Ноттингеме и Бирмингеме.

Организации планируют оспорить штрафы при поддержке властей Великобритании, передает «Спорт-Экспресс».

20 апреля стало известно, что российским теннисистам запретили участвовать в международном Уимблдонском турнире 2022 года. По словам председателя Всеанглийского клуба Яна Хьюитта, были также рассмотрены альтернативные меры. Однако организаторы турнира пришли к выводу, что другого варианта, кроме как запретить участие спортсменам из Белоруссии и России, нет.

1 марта Международная федерация тенниса (ИТФ) отменила все турниры в России под своей эгидой из-за операции на Украине.

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