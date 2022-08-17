Появилось видео задержания членов террористической ячейки в Джанкое и Ялте
ФСБ опубликовала кадры задержания членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»*. Об этом стало известно в среду, 17 августа.
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали шесть членов террористической ячейки в среду, 17 августа. Все подозреваемые являются гражданами Российской Федерации. Задержанные активно распространяли на территории страны запрещенную пропагандистскую литературу и вербовали местных мусульман.
На записи видно, как проходили обыски и задержания злоумышленников.
*«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.