Wildberries опроверг сообщения об утечке данных клиентов

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Маркетплейс Wildberries в среду, 17 августа, опроверг сообщения об утечке данных своих пользователей. Роскомнадзор ранее запросил у компании информацию о возможной утечке личной информации клиентов.

Информация о том, что в Сеть попала полная база данных пользователей маркетплейса, появились ранее в одном из Telegram-каналов. Так, в открытый доступ могли попасть номера карт клиентов, их электронная почта, информация о последних трех заказах и сумма выкупа товара.

— В Wildberries не было утечек, данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами, — заявили в компании.

Как пишет РИА Новости, Роскомнадзор уже направил в маркетплейс запрос с требованием предоставить информацию о возможной утечке личной информации клиентов.

До этого данные абонентов Tele2 оказались в открытом доступе в интернете. Это далеко не первый случай за 2022 год, когда базы клиентов мобильных операторов, а также сервисов доставки товаров утекают в Сеть. О том, как понять, что твои личные данные оказались в открытом доступе, и как их защитить, в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказал эксперт по кибербезопасности Урван Парфентьев.