Раздача бесплатной воды из-за жары началась на восьми станциях столичного метро

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

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Бесплатную воду начали раздавать на восьми станциях столичного метро из-за жаркой погоды. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что бесплатную воду пассажиры могут получить на станциях «Технопарк», «Выхино», «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк», «Пионерская», а также на автостанции «Орехово».

При этом список станций будет корректироваться в зависимости от температуры, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода будет оставаться жаркой.