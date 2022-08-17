Собянин оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Южный административный округ, район Москворечье-Сабурово Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 17 августа, оценил итоги благоустройства жилых кварталов района Москворечье-Сабурово, а также осмотрел парк «Долина реки Чертановки», где недавно завершились работы по реабилитации.

По словам мэра, в районе было сделано очень многое для повышения качества жизни местных жителей. Собянин отметил, что в 2022 году здесь завершатся основные работы над Большой кольцевой линией (БКЛ) метро — снова откроются станции «Варшавская» и «Каширская». Кроме того, в микрорайоне построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Он появится на месте старого спортивного комплекса.

Глава города также добавил, что парк «Долина реки Чертановки» после реабилитации получил статус особо охраняемой природной территории.

— В Москве мало создается особо охраняемых природных территорий. Устраиваем много парков, скверов, но с созданием мест со специальным статусом особо охраняемой природной территории не так. Здесь же, по сути дела, на месте свалки сделали хороший проект. Тяжелая работа была, потому что здесь около 30 тысяч бетона пришлось вывезти, если вы помните, все застроено было. Теперь территория комфортная, — заявил Собянин.

Общая площадь работ по реабилитации долины составила 14,8 гектара. Специалисты восстановили экологический потенциал территории, создали комфортное место для отдыха, установили детскую и спортивную площадки, пикниковые зоны, смотровую площадку, а также высадили новый газон, цветники, деревья и кустарники.

Завершить комплексное благоустройство Москворечья-Сабурово планируется до конца августа.

До этого Собянин утвердил проекты комплексного развития бывших промзон в Текстильщиках и Нагорном районе.