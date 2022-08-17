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Возведение самостроя пресекли в Преображенском районе

Лейла Алиева
Город
Возведение самостроя пресекли в Преображенском районе
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Суворовская улица, 19с2 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости пресекла на первом этапе незаконную реконструкцию здания в Преображенском районе столицы. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что собственник объекта без проектной документации и разрешений строил новые стены, что могло привести к порче здания.

— Факт возведения самостроя был пресечен на начальном этапе. Объект представляет собой двухэтажное здание площадью 1158 квадратных метров 1955 года постройки. В нарушение действующего законодательства собственник начал реконструкцию: по периметру объекта на площади 304 квадратных метра стал возводить стены, выложил 45 сантиметров кирпичной кладки, — рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, на данный момент собственник добровольно демонтировал самострой.

Ранее в интервью «ВМ» Иван Бобров сообщил о том, что менее чем за десять лет в столице от нелегально возведенных строений было освобождено 477 гектаров земли.

Недвижимость демонтаж объектов самостроя Район Преображенское
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