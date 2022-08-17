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«Отличная инициатива»: Милонов оценил предложение о выплате за рождение третьего ребенка

Ирина Игнатенко
Общество
«Отличная инициатива»: Милонов оценил предложение о выплате за рождение третьего ребенка
Фото: Пресс-служба Госдумы

Идея ввести в России выплаты в размере одного миллиона рублей за рождение третьего ребенка — это «отличная инициатива». Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

По его словам, подобная мера говорит о справедливости и правильном подходе, который должен сформироваться у государства в отношении многодетных семей.

— Получается так, что за второго ребенка у нас в стране предусмотрен достаточно большой маткапитал. А на третьего ребенка выплаты зачастую меньше, что является несправедливым, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Он добавил, что в законе должно быть закреплено, на какие цели родители могут потратить выделенные средства.

Депутат добавил, что семьи с тремя детьми «обеспечивают развитие общества».

Ранее стало известно, что Общественная палата РФ направила в профильную рабочую группу Государственного совета предложение, согласно которому в России могут установить выплату в размере одного миллиона рублей за рождение третьего и последующих детей. Предполагается, что данная мера позволит повысить рождаемость в стране, передает ФАН.

Инициативу, согласно которой предлагается к 1 сентября произвести единовременную выплату семьям с детьми, обучающимися в школах, средних специальных или высших учебных заведениях, необходимо обсудить с Минфином РФ, так как подобные выплаты предполагают внушительный расход средств. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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