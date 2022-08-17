Проще, чем кажется: что важно знать о программе туристического кешбэка
Сюжет:Проще, чем кажется
Новый этап программы туристического кешбэка, благодаря которой путешественники смогут вернуть 20 процентов от стоимости своей поездки по России, стартует на следующей неделе. «Вечерняя Москва» разобралась в том, как это работает.
Для участия в акции необходимо:
— Иметь карту российской платежной системы одного из банков-партнеров;
— Приобрести услугу с 25 августа по 10 сентября у одного из партнеров программы;
— Осуществить поездку длительностью как минимум 4 дня в период с 1 октября по 25 декабря.
Какую сумму кешбэка начислят
— 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Для путешествий на Дальний Восток повышенный кешбэк — до 40 тысяч рублей.
Кешбэк делается с одной транзакции, проведенной для оплаты:
— Турпакетов;
— Круизных туров;
— Железнодорожных туров;
— Проживания.