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Проще, чем кажется: что важно знать о программе туристического кешбэка

Илья Ашуров
Полина Долганова

Сюжет: 

Проще, чем кажется
Общество
Проще, чем кажется: что важно знать о программе туристического кешбэка
Фото: Pixabay

Новый этап программы туристического кешбэка, благодаря которой путешественники смогут вернуть 20 процентов от стоимости своей поездки по России, стартует на следующей неделе. «Вечерняя Москва» разобралась в том, как это работает.

Для участия в акции необходимо:

— Иметь карту российской платежной системы одного из банков-партнеров;

— Приобрести услугу с 25 августа по 10 сентября у одного из партнеров программы;

— Осуществить поездку длительностью как минимум 4 дня в период с 1 октября по 25 декабря.

Какую сумму кешбэка начислят

— 20 процентов от стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. Для путешествий на Дальний Восток повышенный кешбэк — до 40 тысяч рублей.

Кешбэк делается с одной транзакции, проведенной для оплаты:

— Турпакетов;

— Круизных туров;

— Железнодорожных туров;

— Проживания.

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