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«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы с 8 октября

Георгий Соланович
Общество
«Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшелы с 8 октября
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Компания «Аэрофлот» возобновит полеты на Сейшельские острова с 8 октября. Продажа билетов на регулярные рейсы в Маэ уже открыта, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика в среду, 17 августа.

— «Аэрофлот» открыл продажу билетов на регулярные рейсы в Маэ (Сейшельские острова). Полеты будут выполняться с 8 октября 2022 года дважды в неделю — по понедельникам и субботам. В зимнем сезонном расписании (начиная с 31 октября) рейсы запланированы по понедельникам и пятницам, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что «Аэрофлот» ввел специальный тариф для пенсионеров на свои рейсы и на рейсы авиакомпании «Россия» из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска в другие города РФ и обратно.

Совершить перелет необходимо с 1 сентября до 31 декабря 2022 года. Покупка пенсионного билета доступна для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60. При этом граждане преклонного возраста могут получить дополнительную скидку 25 процентов, если вместе с ними будут путешествовать дети от двух до 12 лет. Специальный тариф включает все таксы и сборы и одно место багажа.

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