Движение в Лефортовском тоннеле восстановлено после ДТП

Фото: Пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Движение в Лефортовском тоннеле восстановили после ДТП. Об этом в среду, 17 августа, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

— Движение открыто по трем полосам, — сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

ДТП, о котором идет речь, произошло в среду, 17 августа. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. Момент аварии попал на видео.