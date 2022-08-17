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Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в «Пулково» из-за неполадок с крылом

Полина Долганова
Происшествия
Самолет Петербург — Екатеринбург вернулся в «Пулково» из-за неполадок с крылом
Фото: Unsplash

Самолет, который должен был совершить рейс из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт «Пулково» из-за некорректной работы датчика механизации крыла. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Рейс FV 6417 осуществляла авиационная компания «Россия». Самолет вылетел из Петербурга в 11:43.

Перед посадкой борта службы авиагавани привели в состояние готовности. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме, передает РИА Новости.

17 августа в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России сообщили, что самолет задел крылом землю при посадке в аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области. По данным ведомства, примерно в 10:00 (5:00 по московскому времени — прим. «ВМ») самолет Ан-24 во время посадки в аэропорту Усть-Кут задел левым крылом землю, после чего оно сломалось. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого по факту крушения самолета недалеко от аэропорта Ухта в Республике Коми было возбуждено уголовное дело. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская в понедельник, 8 августа.

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