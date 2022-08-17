Рослесхоз: Задымление в Москве из-за пожара в Рязанской области рассеивается

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Задымление, образовавшееся в Москве из-за пожаров в Рязанской области, постепенно рассеивается. Об этом сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) в среду, 17 августа.

— Дым в московском регионе и Рязанской области рассеивается, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что Рослесхоз имеет доступ ко всем лесопожарным камерам, которые передают данные в режиме реального времени.

До этого пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства сообщила, что небольшое задымление в южных и юго-восточных районах столицы связано с пожаром в Рязанской области, который был локализован. В столичном МЧС также добавили, что из-за возгораний в соседнем регионе в Москве появился запах гари. В ведомстве подчеркнули, что в городе в настоящее время нет возгораний, из-за которых мог бы возникнуть неприятный запах.

Из-за пожаров в соседнем регионе с юга и юго-запада столицы начали поступать жалобы на запах гари. В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин направил 240 пожарных и спасателей и 78 единиц спецтехники на локализацию возгораний.