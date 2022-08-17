Арестович осудил украинцев за ненависть к русским

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что ненависть некоторых украинцев к русским является проявлением слабости и глупости.

— Вы слабые. Пыжиться можно сколько угодно, но вы — слабые. Вы, которые хотят сбежать от хороших русских и плохих белорусов, — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что «слабые» отдают предпочтение простым решениям, а под давлением так же делают и «самые глупые». По словам советника главы офиса Зеленского, многие украинцы думают, что из-за проведения спецоперации на Украине им можно «ненавидеть и мазать всех одним миром», однако это не так.

За «слабость и глупость» некоторых украинцев заплатят их близкие, передает слова Арестовича РИА Новости.

До этого Арестович заявил, что хотел бы стать главой государства, если нынешний лидер не будет баллотироваться на второй срок.

Кроме того, в июле он сказал, что для перехода ВСУ в контрнаступление необходимы бронированные машины. Украинская армия нашла способ противостоять российской артиллерии, но бронемобилей пока не хватает, заключил он.