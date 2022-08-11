Арестович сообщил о планах идти в президенты Украины

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что хотел бы стать главой государства, если нынешний лидер не будет баллотироваться на второй срок. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили местные СМИ.

— Арестович заявил о намерении баллотироваться в президенты, если Зеленский не пойдет на второй срок, — передает сообщение РИА Новости.

Политолог и политтехнолог Сергей Маркелов заявил «Вечерней Москве», что Зеленский для Запада и украинских оппонентов стал сбитым летчиком, чей рейтинг неумолимо падает. Однако для граждан страны он до сих пор остается героем, и есть шансы на то, что на выборах главы государства он может одержать победу.

По словам эксперта, позитивный образ Зеленского постепенно исчерпывается. Есть два варианта развития событий, как уладить эту проблему, пояснил Маркелов.

Специалист также добавил, что заокеанских покровителей не устраивают попытки Зеленского вести самостоятельную политику без учета их интересов. Он также подчеркнул, что в Вашингтоне недовольны поведением Зеленского и будут все активнее намекать на намерение заменить его.