Арестович назвал условия перехода ВСУ к контрнаступлению

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович сказал, что для перехода украинских войск в контрнаступление требуются бронированные машины.

— Нам не хватает мобильных систем ПВО и бронированных машин. Поскольку российская армия до сих пор превосходит нас по двум параметрам: количеству пехоты, посаженной на бронетехнику, и артиллерии, которая ее поддерживает, — заявил он в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен Минюстом России в список СМИ-иноагентов).

Арестович отметил, что украинские войска нашли способ противостоять российской артиллерии, но бронетехники все еще не хватает.

— Как только это (поставки бронетехники — прим. «ВМ») произойдет — замкнется контур, и мы будем готовы к контрнаступлению, — подчеркнул он, передает РИА Новости.

13 июля сообщалось, что украинские военные снова обстреляли Новую Каховку в Херсонской области. Пресс-секретарь администрации региона Сергей Мороз рассказал, что российские системы ПВО сбили пять ракет, обломки двух из них упали в районе завода «Сокол».