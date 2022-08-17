Путин призвал не поднимать цены при борьбе с алкоголизмом

Фото: Администрация президента РФ

При борьбе с алкоголизмом нельзя излишне поднимать цены и вводить запреты, взамен необходима пропаганда здорового образа жизни. Об этом в среду, 17 августа, заявил президент России Владимир Путин.

— Нужно все-таки развернуть пропаганду здорового образа жизни. Нужно заниматься этим просто, не отдавать на откуп, не думать, что это какая-то второстепенная вещь: пьют мужики и дальше пить будут. Нет, все не так примитивно и просто, нужно просто этим заниматься, — заявил глава государства.

Однако одной пропаганды здорового образа жизни мало, подчеркнул Путин. Также необходимо развивать в стране инфраструктуру для занятий спортом и физической культурой.

Кроме того, следует уделить внимание объектам культуры и создавать условия для того, чтобы люди посещали эти объекты. Граждан необходимо заинтересовать, чтобы они сами хотели заниматься спортом, передает слова Путина РИА Новости.

До этого Путин обратил внимание на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах. По его словам, это одна из тем, требующих особого внимания.

Глава государства добавил, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11 и четыре из них находятся в ситуации, требующей постоянного контроля.