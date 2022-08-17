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Врач Тараненко рассказала, какой вред здоровью может нанести вентилятор

Ирина Игнатенко
Общество
Врач Тараненко рассказала, какой вред здоровью может нанести вентилятор
Фото: shutterstock

Врач-невролог Наталья Тараненко рассказала, какой вред здоровью может нанести вентилятор.

Так, если он направлен прямо на человека и работает на высокой мощности, создаются сквозняк и перепад температуры, что может стать причиной летней простуды. Кроме того, как уточняется, могут появиться боли в шее и спине.

Концентрированный холодный воздух часто приводит к развитию судорог. Также существует такая опасность, как избыточное высушивание воздуха.

— Работающий вентилятор приводит к созданию более сухого воздуха в помещении, начинают страдать слизистые оболочки. Чаще всего речь идет об области рта и носа, — пояснила она в комментарии aif.ru.

Не стоит часто включать вентилятор и аллергикам. Прибор при циркуляции начинает разгонять воздух по всей комнате, а вместе с ним разлетаются и частицы пыли.

Врач-физиотерапевт Филипп Глубоков рассказал о вреде кондиционера. По его словам, кондиционеры могут нанести серьезный вред здоровью при неправильном использовании.

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