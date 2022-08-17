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Собака-робот временно поселится на территории Московского зоопарка

Лала Манушакян
Город
Собака-робот временно поселится на территории Московского зоопарка
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

Москвичи смогут увидеть робособаку на территории Московского зоопарка с 18 по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 17 августа.

— На несколько дней в зоопарке поселится робособака. Она готова знакомиться с посетителями с 18 по 21 августа с 12:00 до 16:00, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Так, 18 августа с 12:00 стартует первая совместная прогулка с роботом по территории зоопарка. Отмечается, что гостя приведут сотрудники Робостанции с Павильона № 2 на ВДНХ, отмечается в Telegram-канале зоосада.

Также специалисты зоосада сообщили об обновлении вольера рысей. Кроме этого, через ограждения обновленного вольера посетителям стало удобнее наблюдать за животными — вместо сетки появилось высокопрочное стекло.

При этом сами животные теперь имеют возможность укрыться внутри и расположиться на разноуровневых полках, а также забраться на самый верх клетки.

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