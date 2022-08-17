Собака-робот временно поселится на территории Московского зоопарка
Москвичи смогут увидеть робособаку на территории Московского зоопарка с 18 по 21 августа. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в среду, 17 августа.
— На несколько дней в зоопарке поселится робособака. Она готова знакомиться с посетителями с 18 по 21 августа с 12:00 до 16:00, — говорится в сообщении.
Так, 18 августа с 12:00 стартует первая совместная прогулка с роботом по территории зоопарка. Отмечается, что гостя приведут сотрудники Робостанции с Павильона № 2 на ВДНХ, отмечается в Telegram-канале зоосада.
Также специалисты зоосада сообщили об обновлении вольера рысей. Кроме этого, через ограждения обновленного вольера посетителям стало удобнее наблюдать за животными — вместо сетки появилось высокопрочное стекло.
При этом сами животные теперь имеют возможность укрыться внутри и расположиться на разноуровневых полках, а также забраться на самый верх клетки.