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Нового командующего Черноморским флотом представили в Севастополе

Георгий Соланович
Общество
Нового командующего Черноморским флотом представили в Севастополе
Фото: mil.ru / Минобороны России

Нового командующего Черноморским флотом представили членам военного совета в Севастополе в среду, 17 августа. По данным источника в ЧФ, пост занял вице-адмирал Виктор Соколов.

— Приказ был главкома о его назначении. Членам военного совета прошло представление. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе «желтым» уровнем террористической опасности, — заявил источник.

Сейчас, по его словам, Соколов «принимает дела». В ЧР данную информацию никак не прокомментировали, однако лично знакомый с вице-адмиралом источник подчеркнул, что в условиях спецоперации ВС РФ на Украине отсутствие публичных уведомлений о назначениях считается нормальным, передает РИА Новости.

«Желтый» уровень террористической опасности на территории Севастополя введен был введен 31 июля. По словам главы региона Михаила Развожаева, данная мера введена исключительно в целях профилактики и усиления спецслужб. Режим не отразится на привычной жизни горожан. Развожаев также призвал жителей Севастополя сохранять спокойствие и бдительность.

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