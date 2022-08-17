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Число ипотек в Москве выросло на треть по сравнению с 2020 годом

Елена Самойлова
Город
Число ипотек в Москве выросло на треть по сравнению с 2020 годом
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

За январь-июль в Москве зарегистрировали более 60 тысяч ипотечных договоров, что превышает показатели за 2020 год на 27 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по Москве в среду, 17 августа.

— Постепенная адаптация рынка к непростым экономическим реалиям и государственная поддержка отрасли в общем дают наиболее действенные результаты, что отражается в том числе и на регистрации ипотек в Москве. За семь месяцев текущего года в Росреестре москвичами оформлено свыше 60 тысяч сделок по ипотеке, что всего на 16 процентов уступает рекордному прошлому году, — сказал глава ведомства Игорь Майданов.

Согласно предоставленным данным, с начала года зарегистрировано 60 329 договоров ипотечного кредитования, что на 16 процентов ниже показателей января-июля 2021-го. Однако цифры текущего года превышают результаты за аналогичный период 2020 года на 27 процентов.

Ведомство фиксирует состоявшиеся сделки, поэтому оценить эффективность господдержки будет возможно к концу лета. Город сохраняет лидирующую позицию по выданным кредитам среди регионов России, подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в Московском регионе в июле доля сделок с ипотекой на первичном рынке жилья достигла 81 процента, что стало рекордным показателем за все время наблюдений.

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