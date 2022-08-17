Музей Победы привез «Главные детские песни» в «Орленок»

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Победители проекта «Главные детские песни» выступили 16 августа во Всероссийском детском центре (ВДЦ) «Орленок». Об этом сообщили в пресс-службе Музея Победы в среду, 17 августа.

— Со сцены прозвучали песни обо всем самом главном в жизни каждого человека — взрослого или ребенка. Мы решили воплотить все лучшие песенные традиции нашей страны, которые существуют на протяжении многих лет, — сказал директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Он добавил, что основной целью проекта является создание отечественного музыкального контента для детей. В проекте «Главные детские песни» участвовали более двух тысяч ребят со всей страны.

Музыкальный альбом с новыми песнями победителей проекта можно бесплатно послушать во всех социальных сетях и цифровых музыкальных сервисах. Кроме того, «Главные детские песни» — это еще и мультипликационный сериал, 11 серий которого можно посмотреть на официальном сайте проекта и в соцсетях.

Также сообщалось, что Музей Победы станет площадкой Дней татарстанского кино. Отмечается, что будут задействованы три площадки — Центральный дом кино Союза кинематографистов РФ, кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы и Российская государственная детская библиотека.