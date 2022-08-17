Название остановки на Ленинградском шоссе изменят 20 августа

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Россия, Москва, Ленинградское шоссе Карта всех событий

Остановку «Ленинградское шоссе, 50» переименуют 20 августа в «Пляж «Динамо». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 17 августа.

— С 20 августа изменится название остановки на Ленинградском шоссе. Остановка «Ленинградское шоссе, 50» теперь будет называться «Пляж «Динамо», — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что на МКАД появился новый остановочный павильон. Он был установлен по просьбам жителей неподалеку от поселка Мещерского в столичном районе Солнцево.

Всего на магистрали сейчас имеются 133 остановки общественного транспорта, которые постоянно меняют на современные. Так, 26 павильонов в настоящее время уже обновили: на новых остановках комфортно ждать транспорт в любую погоду, на них есть понятные схемы и график движения, можно даже зарядить смартфон.

В начале августа в столичном районе Чертаново Центральное специалисты обновили трамвайную остановку «Кировоградские пруды».