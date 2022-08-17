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Врач Митчелл назвал пять симптомов предынфарктного состояния

Елена Самойлова
Общество
Врач Митчелл назвал пять симптомов предынфарктного состояния
Фото: Depositphotos

Не только боль в груди может стать предшественником сердечного приступа: иногда это случается безболезненно. Об этом заявил сертифицированный семейный врач Том Митчелл.

Дискомфорт и болезненность в грудной зоне — наиболее распространенные признаки скорого сердечного приступа. По словам эксперта, сердце снабжается кровью через коронарные артерии, которые могут блокироваться скоплением бляшек, что называется ишемической болезнью.

Закупорка этих артерий, как уточняется, и вызывает боль. При возникновении неприятных ощущений в груди нужно немедленно обращаться к врачам, те смогут определить причину и помочь, отметил доктор.

Вторым симптомом инфаркта он назвал сбивчивое дыхание. Когда сердце не получает достаточного количества крови, это может привести к слабости мышц и одышке.

Врач объяснил, что тошнота и рвота являются общими признаками сердечного приступа, но они чаще встречаются у женщин. Он также внес в список симптомов обильное потоотделение, которое тоже может стать признаком предынфарктного состояния сердца.

В некоторых случаях сигналом сердечного приступа становится внезапное падение артериального давления. Оно может произойти, если блокируются одна или несколько коронарных артерий. При этом человек испытывает состояние спутанного сознания, дурноты, головокружения, а также неспособен сконцентрироваться, передает «МедикФорум».

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Серебрянский назвал основные признаки, которые могут сигнализировать о приближении инсульта.

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