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Метеоролог рассказал, когда спадет жара в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Метеоролог рассказал, когда спадет жара в Санкт-Петербурге
Фото: gov.spb.ru

Метеоролог Юрий Куткевич рассказал, что в ближайшее время осадков в Санкт-Петербурге не предвидится.

Всему виной влияние антициклона, который сейчас расположен над северными областями европейской части России, а именно — над Вологодской областью, Республикой Коми и приполярным Уралом. Регион находится в той области, куда выносится теплый воздух со стороны Средиземного моря.

Наиболее жаркими будут ближайшие три дня: тогда воздух будет прогреваться до 32 градусов. Это превышает среднюю многолетнюю температуру на 7–8 градусов.

При этом в выходные жара немного спадет, но осадков также не ожидается. Дождей стоит ожидать в начале следующей недели, но они будут непродолжительными, а температура воздуха снизится до 25 градусов, передает издание «Невские новости».

До этого жителей Петербурга и Ленинградской области предупредили о наступлении аномальной жары в ближайшие дни. По информации ГУ МЧС, среднесуточная температура будет выше климатической нормы на 7 градусов и более, передает Nation News.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Вечерней Москве», что существенного похолодания до конца последнего летнего месяца не прогнозируется, погода будет оставаться жаркой.

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